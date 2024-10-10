Инфраструктура, кадры, газификация: как «Единая Россия» обеспечивает развитие села

МОСКВА, 10 октября, ФедералПресс. При рассмотрении федерального бюджета «Единая Россия» ежегодно уделяет особое внимание финансированию программы «Комплексное развитие сельских территорий», отметил врио секретаря Генерального совета партии Владимир Якушев.
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