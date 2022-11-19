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Анна Щербакова: «Летом появилось больше времени, чтобы осуществить маленькую мечту сесть за руль, и я получила права»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о получении прав. «Появление в моей жизни марки OMODA побудило во мне желание сесть за руль.

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