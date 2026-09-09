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Батареи Li Auto: компания прощается с CATL

Батареи Li Auto: компания прощается с CATL

Компания Li Auto подтвердила, что ее собственная аккумуляторная технология будет интегрирована во всю линейку автомобилей начиная с 7 сентября.

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