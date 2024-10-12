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В США обвинили Иран в попытках убить Трампа

В США обвинили Иран в попытках убить Трампа

Власти Ирана якобы предпринимают активные попытки убить кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и бывших высокопоставленных американских чиновников, которых республика винит в гибели иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

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