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Politico: республиканцы в Далласе приветствовали Вэнса как будущего президента

Politico: республиканцы в Далласе приветствовали Вэнса как будущего президента

REUTERS/Eric Lee/Pool На закрытом мероприятии в рамках съезда Республиканской партии в Далласе вице-президента США Джей Ди Вэнса приветствовали как будущего главу государства, 10 сентября сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

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