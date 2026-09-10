Politico: республиканцы в Далласе приветствовали Вэнса как будущего президента

REUTERS/Eric Lee/Pool На закрытом мероприятии в рамках съезда Республиканской партии в Далласе вице-президента США Джей Ди Вэнса приветствовали как будущего главу государства, 10 сентября сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
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