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Регионы России

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Ведущие математики предупредили о рисках стремительного развития искусственного интеллекта

Ведущие математики предупредили о рисках стремительного развития искусственного интеллекта

25 ведущих математиков мира выступили с открытым письмом, в котором выразили опасения по поводу негативного влияния быстрого прогресса искусственного интеллекта (ИИ) на научные исследования и работу математического сообщества.

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