CNN узнал о доносах Украины на спортсменов из РФ с целью не допустить их на ОИ

Национальный олимпийский комитет (НОК) и Министерство спорта Украины лоббировали массовые доносы на спортсменов из РФ и Республики Беларусь (РБ), что они не были допущены до участия в Олимпийских играх в Париже.
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