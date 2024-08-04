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CNN узнал о доносах Украины на спортсменов из РФ с целью не допустить их на ОИ

CNN узнал о доносах Украины на спортсменов из РФ с целью не допустить их на ОИ

Национальный олимпийский комитет (НОК) и Министерство спорта Украины лоббировали массовые доносы на спортсменов из РФ и Республики Беларусь (РБ), что они не были допущены до участия в Олимпийских играх в Париже.

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Лорена Лагью
Гадить - это самая сильная сторона рогулей
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