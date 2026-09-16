ЧелГУ перевёл на китайский и издал сказки "Репка" и "Цветик-семицветик"

Преподаватели ЧелГУ перевели на китайский язык русские сказки "Репка" и "Цветик-семицветик". Издания уже вышли в крупнейших издательствах Китая.
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