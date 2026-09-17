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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Ростова» Альба про 0:3 от «Динамо»: «Не могу сказать ни одного плохого слова – игроки сделали то, о чем их просили. Не знаю, почему мяч не хотел залетать в ворота. Ждем больше удачи»

Главный тренер « Ростова »  Джонатан Альба  заявил, что его команде не хватило удачи, чтобы забить « Динамо ».

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