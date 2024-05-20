Несколько конкурентов на выборах санкционированы ЦИК

Центризбирком принял к сведению данные отчетов о финансировании избирательной кампании по новым и частичным местным выборам от 19 мая 2024 года по состоянию на 3 мая 2024 года, представленные конкурентами на выборах.
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