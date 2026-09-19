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Царьград

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Варуфакис: у Европы нет ни мирного плана для Украины, ни плана войны с Россией

Варуфакис: у Европы нет ни мирного плана для Украины, ни плана войны с Россией

Аналитик Варуфакис заявил, что у ЕС нет плана войны с Россией, так же, как и мирного плана по Украине.

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