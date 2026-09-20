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ВЦИОМ: «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму

ВЦИОМ: «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму

По итогам состоявшихся выборов депутатов Госдумы девятого созыва, на первое место выходит «Единая Россия» — она получила свыше 49% голосов.

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