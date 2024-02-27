Политик Меланшон назвал безответственными слова Макрона о войсках ЕС на Украине

Основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) Жан-Люк Меланшон раскритиковал заявление главы государства Эммануэля Макрона о том, что ряд стран Европейского союза (ЕС) могут отправить свои войска на Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии