В Смоленске сотрудники УЭБиПК УМВД выявили факт уклонения от налогов в размере более 26 млн рублей

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области совместно с региональным УФНС выявили факт уклонения от уплаты налогов в крупном размере.
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