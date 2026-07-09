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Происшествия

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В Смоленске сотрудники УЭБиПК УМВД выявили факт уклонения от налогов в размере более 26 млн рублей

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области совместно с региональным УФНС выявили факт уклонения от уплаты налогов в крупном размере.

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