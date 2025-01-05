Почему в России закрыли ряд аэропортов

В России на время был закрыт ряд аэропортов. Как сообщили в Росавиации, в частности, аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы, Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.
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