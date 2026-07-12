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The Eurasia Daily news agency

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Playgrounds are being closed in Denmark: "Caterpillar from Hell" is approaching Finland

Playgrounds are being closed in Denmark: "Caterpillar from Hell" is approaching Finland

The "caterpillar from hell" has approached the borders of Finland. This is reported by Ilta-Sanomat. "In June, observations were made in Berlin, Germany, in July, first around Denmark, and a couple of days later on Gotland, Sweden.

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