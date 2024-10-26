В Петербурге пройдет конференция по сохранению памятников деревянной архитектуры

31 октября и 1 ноября Четвертая конференция по сохранению объектов культурного наследия – памятников деревянной архитектуры пройдет 31 октября и 1 ноября в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе ВООПИК Санкт-Петербурга.
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