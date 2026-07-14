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Таджикистан отправил в Россию 17 тысяч рабочих за полгода

Таджикистан отправил в Россию 17 тысяч рабочих за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года Таджикистан направил в Россию организованным набором 17 170 своих граждан для временной работы.

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