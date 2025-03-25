Дубинский призвал не допустить к выборам на Украине сторонников конфликта

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский выразил мнение, что команде президента США Дональда Трампа следует принять меры для того, чтобы на выборах в Украине не оказались представители, поддерживающие продолжение конфликта с Россией.
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