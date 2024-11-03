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Arkeonews: описанный Страбоном храм Посейдона оказался монументальнее, чем считалось

Arkeonews: описанный Страбоном храм Посейдона оказался монументальнее, чем считалось

Раскопки археологов из Австрийской академии наук и Министерства культуры Греции в Клейди-Самиконе на Пелопоннесе показали, что храм Посейдона, обнаруженный в 2022 году, был более монументальным, чем предполагалось ранее.

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