Arkeonews: описанный Страбоном храм Посейдона оказался монументальнее, чем считалось

Раскопки археологов из Австрийской академии наук и Министерства культуры Греции в Клейди-Самиконе на Пелопоннесе показали, что храм Посейдона, обнаруженный в 2022 году, был более монументальным, чем предполагалось ранее.
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