«А вот это уже страшно»: русских детей начали водить в мечети и приобщать в школах к исламу

Интересная жизнь с Vera Star Сразу в нескольких российских регионах набирает обороты громкий скандал.
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Весь ужас в том, что вместе заробитныками приезжают их семьи, а семьи там не 1-2 ребенка, а по десятку.. - вот вам и итог: в классах их большинство. Вот так и приучаются наши дети не к христианству, а к исламу. Ни чего хорошего от всего происходящего не будет!
Любая религия есть - секта...
Суть секты - мошенничество...
Цель мошенничества - деньги, власть...!
это ужу запредельно. Где руководители, куда смотрят родители, что творится ....?
Да просто надо гнать таких чиновников. ГНАТЬ!!!
Может детей мигрантов мусульман на службу сводить в православную церковь и раздать им псалтырь пусть почитают.
А вы не поленитесь узнайте националня