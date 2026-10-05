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«А вот это уже страшно»: русских детей начали водить в мечети и приобщать в школах к исламу

«А вот это уже страшно»: русских детей начали водить в мечети и приобщать в школах к исламу

Интересная жизнь с Vera Star Сразу в нескольких российских регионах набирает обороты громкий скандал.

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Евгений Марковский

Весь ужас в том, что вместе заробитныками приезжают их семьи, а семьи там не 1-2 ребенка, а по десятку.. - вот вам и итог: в классах их большинство. Вот так и приучаются наши дети не к христианству, а к исламу. Ни чего хорошего от всего происходящего не будет!