В Кузбассе наградили участника СВО, задержавшего наркоторговку

Награду вручил начальник ГУ МВД России по Кемеровской области Геннадий Корниенко.Начальник ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Геннадий Корниенко вручил награду участнику спецоперации на Украине, задержавшему наркоторговку.
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