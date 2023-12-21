Ученые выявили возможность зачатия у женщин в зависимости от размера талии

Это интересное исследование показывает связь между обхватом талии у женщин и риском бесплодия, а также связь этого параметра с возможными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет Согласно результатам исследования, каждый дополнительный сантиметр обхвата талии увеличивает риск бесплодия на 3%.