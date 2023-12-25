Дарья Каленюк: Минобороны Украины не в состоянии оснастить ВСУ всем необходимым

Власти Украины и Минобороны не могут обеспечить национальную армию всем необходимым. Об этом сообщила исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк в интервью с журналистом Atlantic Дэниелом Блоком.
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