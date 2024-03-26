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Русская весна

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В Великобритании сделали шокирующее заявление о ядерном оружии

В Великобритании сделали шокирующее заявление о ядерном оружии

В мире выросла угроза применения ядерного оружия, утверждает министр обороны Великобритании Грант Шаппс в докладе правительства Соединенного Королевства, посвященном будущему британских средств ядерного сдерживания.

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