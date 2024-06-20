В России проиндексировали госпошлины за оформление документов

С 1 июля 2024 года в России вырастут госпошлины на оформление загранпаспортов с электронным носителем, виз, вида на жительство и других документов, связанных с гражданством РФ, въездом и выездом из страны, 20 июня вступивший в силу закон прокомментировала юрист Ольга Позднякова в интервью РИА Новости.
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