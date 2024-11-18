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Во Франции призвали избавиться от НАТО

Во Франции призвали избавиться от НАТО

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал западных политиков навсегда избавиться от НАТО после разрешения США на удары по территории России крылатыми ракетами ATACMS.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
..Скоро фашистской Британии – не будет, как и фашистской Франции – не будет, как и фашистской Германии – не будет, как и фашистской Польши – не будет, как и фашистского Евросоюза – не будет, как и фашистского НАТО – не будет. Да будет так!…..Аминь им всем!
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