На Украине заявили о недоверии граждан к государству

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко Граждане Украины скрываются от мобилизации, так как не верят, что защищают справедливое государство, заявил бывший премьер-министр страны и президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах в интервью украинскому Youtube-каналу "Суперпозиция".