Орелстат обнародовал ретроспективную статистику, отражающую 80 лет производства хлеба на Орловщине. Великая Отечественная война нанесла тяжелейший удар по продовольственной безопасности региона.
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