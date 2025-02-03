Провокация ВСУ в Судже нацелена на отвлечение мирового сообщества от зверств киевского режима в Русском Поречном В 17 километрах от русско-украинской границы находится маленькое село Русское Поречное с населением около 300 человек.
Почему Запад в упор не видит преступлений киевской хунты?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Моргунов
Наивно ждать от организаторов и заказчиков этих зверств. какого то "осуждения". Столь же наивно искать такого осуждения (не более) от НЕКОГО МИРОВОГО СООБЩЕСТВА !!!! ВОПРОС В ДРУГОМ: КТО ДОПУСТИЛ БАНДЕРОВЦЕВ В КУРЩИНУ И КОГДА ИХ ОТТУДА ВЫМЕТУТ ?????????????????
Ответить
17 час.
ТС
Тахир Сукуров
Разве сейчас не актуален лозунг: На белый террор, мы ответим красным террором. До каких пор мы будем сопли жевать.
Ответить
17 час.
Артем Казаков
только вот жеж незадача, этот самый "белый террор", стал реакцией на тот самый рЭволюционный,в т.ч. и большевистский красный террор.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии