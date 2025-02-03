Почему Запад в упор не видит преступлений киевской хунты?

ВМ Владимир Моргунов Наивно ждать от организаторов и заказчиков этих зверств. какого то "осуждения". Столь же наивно искать такого осуждения (не более) от НЕКОГО МИРОВОГО СООБЩЕСТВА !!!! ВОПРОС В ДРУГОМ: КТО ДОПУСТИЛ БАНДЕРОВЦЕВ В КУРЩИНУ И КОГДА ИХ ОТТУДА ВЫМЕТУТ ?????????????????

ТС Тахир Сукуров Разве сейчас не актуален лозунг: На белый террор, мы ответим красным террором. До каких пор мы будем сопли жевать.