Заноза
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Заноза

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Свежие комментарии

Почему Запад в упор не видит преступлений киевской хунты?

Почему Запад в упор не видит преступлений киевской хунты?

Провокация ВСУ в Судже нацелена на отвлечение мирового сообщества от зверств киевского режима в Русском Поречном В 17 километрах от русско-украинской границы находится маленькое село Русское Поречное с населением около 300 человек.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Наивно ждать от организаторов и заказчиков этих зверств. какого то &quot;осуждения&quot;. Столь же наивно искать такого осуждения (не более) от НЕКОГО МИРОВОГО СООБЩЕСТВА !!!! ВОПРОС В ДРУГОМ: КТО ДОПУСТИЛ БАНДЕРОВЦЕВ В КУРЩИНУ И КОГДА ИХ ОТТУДА ВЫМЕТУТ ?????????????????
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17 час.
ТС
Тахир Сукуров
Разве сейчас не актуален лозунг: На белый террор, мы ответим красным террором. До каких пор мы будем сопли жевать.
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17 час.
Артем Казаков
только вот жеж незадача, этот самый &quot;белый террор&quot;, стал реакцией на тот самый рЭволюционный,в т.ч. и большевистский  красный террор.
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16 час.
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