Цены на бензин вновь подскочили в Братске

В Братске снова подорожал бензин. Это уже седьмое повышение с начала года. Согласно информации, предоставленной «Братской студией телевидения», стоимость АИ-92 теперь составляет 50 рублей 80 копеек за литр, что на 50 копеек выше предыдущей цены.