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  • Evgenija Palette
    Благодарная память... это всегда прекрасно, потому что ПОДНИМАЕТ ЧЕЛОВЕКА НАД САМИМ СОБОЙ...Территорию Русско...

Цены на бензин вновь подскочили в Братске

В Братске снова подорожал бензин. Это уже седьмое повышение с начала года. Согласно информации, предоставленной «Братской студией телевидения», стоимость АИ-92 теперь составляет 50 рублей 80 копеек за литр, что на 50 копеек выше предыдущей цены.

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