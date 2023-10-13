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Эрдоган вовремя вступил в игру. Удар будет нанесён по Израилю

Эрдоган вовремя вступил в игру. Удар будет нанесён по Израилю

Прямо в лоб - таким было выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ООН. Он даже карту географическую развернул, чтобы наглядно показать, как разрастался Израиль, и во что превратилась Палестина.

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