В Феодосии прошёл массовый заплыв «моржей» из Крыма и Краснодарского края

Слёт моржей в Феодосии состоялся уже в четвёртый раз и был приурочен к 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и приближающемуся 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.