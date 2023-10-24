Знаменитую Башню на Маркса подключили к теплоснабжению в Новосибирске

Самую красивую водонапорную башню города, построенную в 1930-х годах, подготовили к зиме. Теперь задние-памятник, в котором в 90-е годы размещалась знаменитая телекомпания НТН-4, готово к приему посетителей.
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