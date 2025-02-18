Интересная быстрая выпечка, для которой и теста никакого не надо - сразу 5 вариантов

Это отличные варианты, когда нет времени готовить тесто, но хочется вкусной выпечки. Покажу интересную красивую выпечку, для которой и теста никакого не надо.
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