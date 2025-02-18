Будет вкусно
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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • Nina Данилова
    Ну пусть считает,что она это придумала,не лишайте человека счастьяМожно съесть целу...
  • Run Николаева
    Т.е. сода не гасится кислотой перед добавлением в тесто, а уже в тесте...Можно попробовать.Вот так пекли бли...
  • Run Николаева
    Попробуйте колотый :)Вот так варили го...

Интересная быстрая выпечка, для которой и теста никакого не надо - сразу 5 вариантов

Интересная быстрая выпечка, для которой и теста никакого не надо - сразу 5 вариантов

Это отличные варианты, когда нет времени готовить тесто, но хочется вкусной выпечки. Покажу интересную красивую выпечку, для которой и теста никакого не надо.

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