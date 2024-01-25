Хави после вылета из Кубка: «Если «Барса» не будет конкурентоспособна, будет нормально, если я уйду. Нужно сосредоточиться на Ла Лиге и ЛЧ»

«Барселона» вылетела из Кубка Испании, уступив «Атлетику» (2:4) в 1/4 финала. О нереализованных моментах «Это недостаток концентрации, специфические ошибки… Футбол – это игра ошибок, которые мы не минимизировали.
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