Вице-канцлер Германии Хабек назвал ужасающими масштабы антисемитизма в стране

Стремительный рост антиеврейских настроений в ФРГ возвращает немцев "в самые ужасные времена".Уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн опасается роста антиеврейских настроений в стране.
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