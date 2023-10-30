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Царьград

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Вице-канцлер Германии Хабек назвал ужасающими масштабы антисемитизма в стране

Вице-канцлер Германии Хабек назвал ужасающими масштабы антисемитизма в стране

Стремительный рост антиеврейских настроений в ФРГ возвращает немцев "в самые ужасные времена".Уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн опасается роста антиеврейских настроений в стране.

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