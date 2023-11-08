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Спектакль окончен, но аплодисментов не будет: Экс-комик получил послание от ЦРУ

Спектакль окончен, но аплодисментов не будет: Экс-комик получил послание от ЦРУ

Президента "Зе" или экс-комика", как кому удобно, уже списали и по нему готовят трагический сценарий.

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Комментарии
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Александр Токмаков
всё идёт по плану пиндосов - убрать от ответственности фашиствующего подконтрольного жида . Иммитация выбров, проигрыш клоуна, его исчезновение и щедрая расплата за верную службу.  Возня и шум в прессе - сопровождающие элементы плана.
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Valentina Garmuviene
Четвертуют?!
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Александр Конкин
Пора уже и в РФ кричать &quot;Зрада&quot;,,. автор уже делает &quot;туманные&quot; намеки что Руина остается на политической арене! ??? А значит и остается постоянная угроза реванша с ее стороны! Вот так и распродают Родину, кто оптом, а кто в розницу...
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10 час.

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