Президента "Зе" или экс-комика", как кому удобно, уже списали и по нему готовят трагический сценарий.
Спектакль окончен, но аплодисментов не будет: Экс-комик получил послание от ЦРУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Токмаков
всё идёт по плану пиндосов - убрать от ответственности фашиствующего подконтрольного жида . Иммитация выбров, проигрыш клоуна, его исчезновение и щедрая расплата за верную службу. Возня и шум в прессе - сопровождающие элементы плана.
Ответить
1 д.
Valentina Garmuviene
Четвертуют?!
Ответить
1 д.
Александр Конкин
Пора уже и в РФ кричать "Зрада",,. автор уже делает "туманные" намеки что Руина остается на политической арене! ??? А значит и остается постоянная угроза реванша с ее стороны! Вот так и распродают Родину, кто оптом, а кто в розницу...
Ответить
10 час.
Свежие комментарии