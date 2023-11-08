Спектакль окончен, но аплодисментов не будет: Экс-комик получил послание от ЦРУ

всё идёт по плану пиндосов - убрать от ответственности фашиствующего подконтрольного жида . Иммитация выбров, проигрыш клоуна, его исчезновение и щедрая расплата за верную службу. Возня и шум в прессе - сопровождающие элементы плана.

Александр Конкин

Пора уже и в РФ кричать "Зрада",,. автор уже делает "туманные" намеки что Руина остается на политической арене! ??? А значит и остается постоянная угроза реванша с ее стороны! Вот так и распродают Родину, кто оптом, а кто в розницу...