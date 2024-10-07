Она пошла в ресторан втайне от мужа, но домой уже не вернулась: “Понимал, что жены уже нет среди живых”

36-летний Денис Касимбеков, отец многодетной семьи, только через год после ужасной трагедии признался, что осознавал потерю жены, но до последнего надеялся услышать ее голос хотя бы еще раз: «Я не чувствовал ее… Понимал, что жены уже нет среди живых.