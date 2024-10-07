TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

793 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Скорее всего эта дочь уже все нервы матери вымотала...  Любаша старается, тащит ее, а той.....Дочь Любови Успен...
  • Ирина Петрова
    Кто бы говорил только не ,,рафинированный ,, Садальский,обидели дяденьку..Садальский назвал...
  • Ирина Петрова
    Это его мнение и сотня действительно иногда бывает странной..Сергей Лазарев ус...

Она пошла в ресторан втайне от мужа, но домой уже не вернулась: “Понимал, что жены уже нет среди живых”

Она пошла в ресторан втайне от мужа, но домой уже не вернулась: “Понимал, что жены уже нет среди живых”

36-летний Денис Касимбеков, отец многодетной семьи, только через год после ужасной трагедии признался, что осознавал потерю жены, но до последнего надеялся услышать ее голос хотя бы еще раз: «Я не чувствовал ее… Понимал, что жены уже нет среди живых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх