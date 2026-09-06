Кросс «По Щелчку» прошёл в Нижнем Новгороде 

В субботу, 5 сентября, Щелоковский хутор вновь стал местом встречи поклонников лёгкой атлетики. В шестой раз здесь состоялся кросс «По Щелчку», на старт которого вышли опытные и начинающие бегуны, семьи, юные спортсмены, попробовавшие свои силы на разных дистанциях.