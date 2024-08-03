БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Когда на ЛБС приедет последний украинец? Мобилизация украинцев продолжается

Когда на ЛБС приедет последний украинец? Мобилизация украинцев продолжается

Мы много говорим о том, что качество личного состава ВСУ в последние месяцы устойчиво падает. Да и средний возраст бойцов, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

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