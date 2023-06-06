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Каховская ГЭС была частично разрушена из-за повреждений

Каховская ГЭС была частично разрушена из-за повреждений

Плотина Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области разрушилась из-за повреждений. Информацию об этом предоставил ТАСС осведомитель в правительстве.

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