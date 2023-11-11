В рамках акции «Нет ненависти и вражде» полицейские и общественники провели в Рязани занятие с волонтерами

В Рязани в рамках акции «Нет ненависти и вражде» старший оперуполномоченный Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Рязанской области и член Общественного совета при региональном Управлении МВД Юрий Пинигин организовали для представителей молодежного волонтерского движения профилактическое мероприятие, целью которого стало формирование у граждан нетерпимости к экстремисткой идеологии.