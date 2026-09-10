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Воронежские новости

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Пешеход попал под колеса «ВАЗа» утром на Московском проспекте в Воронеже

Пешеход попал под колеса «ВАЗа» утром на Московском проспекте в Воронеже

Сегодня, 10 сентября, около 8:15 18-летний воронежец на «ВАЗе» сбил пешехода. Об этом журналисту «Воронежских Новостей» сообщили в полиции.

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