Посол Яковенко: Запад может прекратить существование из-за внутреннего кризиса

Запад может прекратить существование из-за внутреннего кризиса и перехода мира к многополярности. Западные государства будут тяготеть к группам, образованным на том или ином континенте, сообщил член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный посол Александр Яковенко, его слова привело РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии