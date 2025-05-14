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Посол Яковенко: Запад может прекратить существование из-за внутреннего кризиса

Посол Яковенко: Запад может прекратить существование из-за внутреннего кризиса

Запад может прекратить существование из-за внутреннего кризиса и перехода мира к многополярности. Западные государства будут тяготеть к группам, образованным на том или ином континенте, сообщил член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный посол Александр Яковенко, его слова привело РИА «Новости».

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