Сила в правде
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Сила в правде

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Моди, Путин и Пезешкиан в Дели сказали Трампу то, чего Вашингтон не хотел слышать

Моди, Путин и Пезешкиан в Дели сказали Трампу то, чего Вашингтон не хотел слышать

11 сентября в Нью-Дели Моди, Путин и Пезешкиан заговорили о нацвалютах, море и Новом банке развития. Это ответ на пошлины Трампа и перебои в Ормузе.

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