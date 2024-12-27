Стендап-комик Бебуришвили попал в аварию в Москве

А кто это бабурашвили? А комеди это что? На время СВО всю эту куйню закрыть надо было. Мне другое интересно - вот румын Филипп опять не в ту дверь зайдет?

Aleksandr Sobolev

Во время ВОВ - работали все кинотеатры, рестораны, выставки, кафе, театры, танцплощадки...Люди праздновали Юбилеи , Дни Рождения и прочие праздники и события! 👍 А почему сейчас вдруг нужно что-то закрывать? У нас сегодня и войны то нет, а лишь СВО! (((Кстати я чет не помню когда я в 99-01 гг. был в Чечне - бегал с автоматом по горам, месил грязь и жрал что найдем когда центрподвоз не мог проехать из-за мин на дорогах и из-за боев - чтобы кто-то, вам хотя бы подобные, - настаивали на закрытии чего-то в России!!!