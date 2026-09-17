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Царьград

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Жил в лесу 12 суток: в Поморье нашли заблудившегося грибника

Жил в лесу 12 суток: в Поморье нашли заблудившегося грибника

Спустя 12 дней в Архангельской области нашли заблудившегося в лесу мужчинуСпустя 12 суток в лесу под поселком Луковецкий был найден пропавший 5 сентября Шаблыкин Николай Викторович.

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