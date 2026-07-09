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Срок выдачи разрешения на строительство сократили до 5 дней в Подмосковье

Срок выдачи разрешения на строительство сократили до 5 дней в Подмосковье

В Московской области теперь можно получить разрешение на строительство всего за пять дней. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на открытии межрегионального форума «Получение разрешения на строительство».

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