Срок выдачи разрешения на строительство сократили до 5 дней в Подмосковье

В Московской области теперь можно получить разрешение на строительство всего за пять дней. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на открытии межрегионального форума «Получение разрешения на строительство».