Politico: долги брата Байдена выплатил в 2020 году тайный благотворитель

Kevin Dietsch/Getty Images Кредиты компании предпринимателя Джеймса Байдена, брата нынешнего лидера США Джо Байдена, выплатила третья сторона в 2020 году, сообщили в газете Politico со ссылкой на бывшего делового партнера родственника главы Белого дома.
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